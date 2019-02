Processo BpVi, la difesa di Consob e Bankitalia: «noi parte offesa»

Condividi

Linkedin email

Ieri nell’aula bunker di Mestre si è tenuta una nuova udienza del processo sul crac BpVi . Come riporta Nicola Brillo sul Mattino a pagina 12, gli avvocati di Bankitalia e Consob hanno portato le loro ragioni a sostegno della testi per cui i due organi di vigilanza sono «parti offese», e non colpevoli, nella vicenda. I risparmiatori truffati invece vorrebbero che Bankitalia e Consob venissero accusate ed escluse dagli indennizzi. Secondo gli avvocati le parti civili che accusano i due organi di vigilanza si sarebbero «fatte un altro film». Se l’accusa rivolta a Zonin e agli altri ex vertici di BpVi è di ostacolo alla vigilanza, sostengono i legali, la stessa accusa non può essere rivolta anche a Consob e Bankitalia, che secondo loro hanno svolto regolarmente i loro compiti, ma sono state appunto ostacolate. (t.d.b.)