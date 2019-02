Salute: mancanza di stimoli culturali fa male, parola di Dottoremaeveroche

Condividi

Roma, 8 feb. (AdnKronos Salute) – La mancanza di stimoli culturali nuoce alla salute? A cercare di rispondere al quesito è ‘Dottoremaeveroche’, il sito di informazione anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in una scheda a cura del ‘Pensiero Scientifico Editore’. Ebbene: la risposta è positiva, e fra i soggetti più ‘vulnerabili’ ci sono bambini e donne. Esistono studi “che mettono in evidenza come l’esposizione a stimoli culturali sia una componente fondamentale della crescita della personalità. La ‘povertà’ può non essere solo economica e come nuoce alla salute la deprivazione finanziaria, anche quella culturale può avere conseguenze inaspettate”, si legge su Dottoremaeveroche.

Da dove nasce questa preoccupazione? “Applicare il concetto di disuguaglianza solo per indicare differenze di reddito è riduttivo se vogliamo analizzare il rapporto tra la disuguaglianza e la salute mentale”, spiega Alberto Siracusano, professore di Psichiatria all’università di Roma Tor Vergata. “Oltre ai concetti di povertà economica, assoluta o relativa – sottolinea – è necessario considerare la presenza di nuove forme di povertà, come, ad esempio, la ‘povertà vitale’. Con questa espressione intendiamo uno stato di privazione vissuto dalla persona in cui la mancanza non riguarda solo gli aspetti quantitativi, cioè quelli materiali ed economici, ma ha a che fare soprattutto con una deprivazione di tipo qualitativo, in cui è la dimensione relazionale, affettiva, valoriale, spirituale a essere non sufficiente”.

Il disagio economico è legato a quello culturale, al punto che le conseguenze negative dell’uno sono difficilmente distinguibili da quelle dell’altro. “E’ indiscutibile che la disparità economica pesi sulle altre forme di disuguaglianza”, prosegue Siracusano. “Nei contesti sociali caratterizzati da notevoli disparità economiche – precisa – vi è un maggior rischio di disuguaglianze culturali. L’accesso all’istruzione è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto universalmente. Tuttavia, tanto nei Paesi a basso reddito quanto in quelli più evoluti economicamente, è possibile riscontrare, nei livelli di istruzione, rilevanti differenze legate alle disparità economiche”.

I problemi nascono in età evolutiva: “Le interazioni tra l’individuo e il contesto modellano lo sviluppo in una continua interazione tra i fattori ambientali, i fattori biologici e le attività che consentono a ciascun individuo di interagire con quello che gli sta intorno. Le esperienze negative, ma anche le esperienze che vedono un accudimento del bambino, sono descritte come i fattori principali in questo processo e quindi danno una forte motivazione per un intervento precoce”, continua Siracusano.

Parlando in generale, inoltre, le donne hanno meno possibilità di fruire di consumi culturali. Altre considerazioni possono essere fatte a livello geografico, pensando a cosa significa vivere in una grande città o, al contrario, vivere in una comunità più ristretta, che non prevede la presenza di biblioteche, cinema, librerie e così via. “Le disuguaglianze di salute che oggi esistono tra Nord e Sud, tra Regione e Regione, tra Asl e Asl”, ha dichiarato di recente Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, “sono lapalissiane, ma anche scientificamente provate. Per queste ragioni noi medici e tutti gli altri professionisti sanitari condividiamo la preoccupazione sulle proposte politiche che vedono un aumento dei livelli di autonomia delle Regioni in tema di sanità. Le maggiori autonomie in ambito sanitario rischiano di creare cittadini sempre più poveri e cittadini cui viene negato il diritto alla salute”.

Quindi le ‘differenze’ fanno male alla salute? “Le differenze assolutamente no, le disuguaglianze sì”, risponde Siracusano, co-autore insieme a Michele Ribolsi del libro ‘La povertà vitale’. “Mentre il conflitto provocato dalla differenza può essere fonte di arricchimento e di avanzamento – puntualizza – il conflitto che nasce dalla disuguaglianza può generare disagio fino al punto di innescare una psicopatologia e incidere sulla salute mentale. La povertà vitale si inserisce in tutto ciò proprio perché costituisce un fattore determinante nel provocare possibili conflittualità legate all’impoverimento delle capacita empatiche di capire l’altro”.