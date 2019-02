Veneto, 450 farmacie raccolgono medicine da donare ai poveri

Condividi

Linkedin email

Per tutta la giornata di domani, sabato 9 febbraio, in 450 farmacie del Veneto si terrà la 19^ Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico, iniziativa con la quale vengono raccolti farmaci da banco donati dai cittadini che poi, a cura di 135 enti assistenziali accreditati, verranno distribuite a persone indigenti residenti nei diversi territori provinciali di raccolta. Le farmacie esporranno bene in vista un manifesto con il logo del Banco Farmaceutico e lo slogan “perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”. In ognuna di esse saranno presenti volontari delle Associazioni caritatevoli e degli alpini che aiuteranno farmacisti e donatori nella raccolta. (a.mat.)

Clicca qui per trovare la farmacia aderente più vicina a te.

(ph: shutterstock)