Genova, premier Conte: «nuovo ponte aperto a inizio 2020»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri era presente alla demolizione del troncone del ponte Morandi di Genova. «Un giorno importante che scandisce il primo passo di un percorso che confidiamo sarà il più rapido possibile – ha spiegato Conte in un lungo post su Facebook -. Il governo sta facendo squadra con il Commissario straordinario, con gli Enti locali, con la Regione e con tutte le società coinvolte affinché nei primi mesi del 2020 il nuovo ponte possa essere aperto al transito. È una sfida che vogliamo vincere, a cui guardano non soltanto i genovesi ma tutti gli italiani. Ed è una grande opportunità – conclude Conte – per dimostrare la nostra piena efficacia operativa come “Sistema Italia”». (t.d.b.)