«Mi ammazzo», poi lo schianto in auto: muore 18enne nel Trevigiano

Condividi

Linkedin email

C’è anche l’ipotesi del suicidio alla base della morte di una ragazza di appena 18 anni, Jessica Dell’Innocenti, che faceva la parrucchiera a San Biagio di Callalta (Treviso). Come riporta Alberto Beltrame sul Gazzettino infatti la giovane avrebbe detto alla cugina «mi ammazzo». Poi la corsa sfrenata sulla Fiat Punto, pare senza cinture, terminata tragicamente contro la colonnina del gas di un’azienda. Per lei non c’è stato nulla da fare. Anni fa anche suo padre morì in un incidente stradale, anni fa, dopo un tentativo di furto. (t.d.b.)

(ph: Jessica Dell’Innocenti – Instagram)