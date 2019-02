«Di Maio e Salvini a Vicenza, giornata storica»

Condividi

«I due maggiori rappresentanti del governo, i vice-premier Salvini e Di Maio, si sono trovati assieme a Vicenza a parlare di banche e risparmiatori. Tranquillizza averli visti affiatati e in sintonia in un argomento che a noi e al territorio sta così a cuore». Così l’associazione “Noi che credevamo” commenta in una nota l’assemblea di ieri al Centro Sport Palladio sui rimborsi ai soci truffati dalle ex popolari venete. «Attendiamo i prossimi passi iniziando dai decreti attuativi per dare poi inizio ai rimborsi, attendiamo inoltre un tavolo di conciliazione con Banca Intesa per i molti disagi che stiamo affrontando anche con lei. In caso contrario – conclude la nota – siamo pronti a inondarla di cause». (t.d.b.)