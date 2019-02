Condividi

Mistero all’Arcella, quartiere di Padova, dove questa mattina un uomo in strada ha allertato i radi passanti con le sue urla. I carabinieri sopraggiunti sul posto hanno constatato che l’uomo era stato accoltellato e all’interno dell’appartamento di via Altichieri da Zevio hanno trovato un cadavere semi carbonizzato. Ora le forze dell’ordine stanno piantonando in ospedale il ferito, che non è in pericolo di vita, per cercare di far luce sulla vicenda. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgazzettino)