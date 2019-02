Sanremo, la Isoardi elogia Mahmood. Frecciata a Salvini?

Condividi

La conduttrice de “La prova del cuoco” e chiacchierata ex del ministro dell’Interno Matteo Salvini, Elisa Isoardi, ha postato su Twitter e su Instagram un messaggio di congratulazioni per il vincitore della 69esima edizione del festival di Sanremo. Fin qui tutto bene, se non fosse che il vincitore in questione si chiama Mahmood, è di origine egiziana e l’ex fidanzato della Isoardi è il leader della Lega, partito che ha sempre mostrato perplessità, se non proprio ostilità, nei confronti del melting pot. «Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza» ha scritto la Isoardi.

Nel post di Instagram ha allegato una foto del cantante colto in un primo piano molto sensuale, tanto da far dubitare che il termine «bellezza» volesse riferirsi solo alla canzone (che tra l’altro a molti non piace, infatti il pubblico aveva scelto quella di Ultimo). In ogni caso, a leggere questo endorsement in chiave politica è anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini che su Twitter scrive: «sono d’accordo con Elisa Isoardi: complimenti a Mahmood». (t.d.b.)

