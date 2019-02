Sanremo, vince Mahmood: «padre egiziano, ma italiano al 100%»

Condividi

Alla fine non ha trionfato né Ultimo, né Cristicchi, né la Berte. Ad aggiudicarsi il 69esimo festival di Sanremo è stato Mahmood con il brano “Soldi“. Il cantante con madre sarda e padre egiziano ha dichiarato alla stampa: «io

sono un ragazzo italiano, sono un ragazzo italiano al 100%. Mia madre è sarda e mio padre è egiziano ma io sono nato e vivo a Milano». «La vittoria di Mahmood é la miglior risposta dall’Italia che crede nella meritocrazia nel dialogo e nell’integrazione» ha aggiunto Foad Aodi, Fondatore delle Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e dell’associazione medici di origine straniera in Italia(Amsi). «Mahmood? Mah…io avrei scelto ultimo» ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Proprio Ultimo, dato per favorito da tutti, è parso molto nervoso in sala stampa definendo i giornalisti «presuntuosi». (t.d.b.)

