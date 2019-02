Abruzzo, vince centrodestra: Lega primo partito

Condividi

Lo spoglio non è ancora completo in Abruzzo dove si sono svolte le elezioni regionali, ma il vincitore è il candidato del centrodestra, il senatore Marco Marsilio. Sono state scrutinate 1293 sezioni su 1633 e il candidato del centrodestra è al 48,90% mentre quello del centrosinistra, Giovanni Legnini, è al 31,20%. Tutto sommato un risultato non disprezzabile per il centrosinistra. Delusione invece nel Movimento 5 Stelle la cui candidata Sara Marcozzi è ferma al 19,43%. La Lega è il primo partito: con il 27,84% ha preso più del triplo degli altri partiti di centrodestra, Forza Italia (9,26%) e Fratelli d’Italia (6,9%).

(Fonte: Adnkronos)

