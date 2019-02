«Autonomia al Nord? Macroregione al Sud: al via raccolta firme»

Condividi

È partita la raccolta firme per il referendum consultivo sull’istituzione della Macroregione del Sud. Il progetto è stato presentato oggi in conferenza stampa dai membri del Comitato referendario per la Macroregione autonoma del Sud nella sede del Consiglio regionale della Campania, a Napoli. Due i quesiti, il primo: “Volete voi che la Regione Campania intraprenda tutte le iniziative istituzionali necessarie per ottenere dallo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui

all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, in tutte le materie indicate dalla predetta disposizione?”. Il secondo quesito è: “Volete voi che la Regione Campania stipuli con le altre Regioni dell’Italia Meridionale continentale tutte le intese necessarie, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, per l’esercizio unitario, anche attraverso l’istituzione di organi comuni, delle funzioni di propria competenza?”.

Il presidente del Comitato referendario Alessandro Sansoni ha parlato di «una giornata storica per la Campania e il Sud. Parte un percorso che, con il sostegno di amici, cittadini e amministratori, deve portarci alla costituzione della Macroregione autonoma del Sud. Dobbiamo farlo per ragioni storiche, economiche e culturali. Non ci spaventa la sfida delle autonomie e non ci spaventa il regionalismo differenziato se al centro mettiamo gli interessi meridionali». Nel corso dell’incontro con i giornalisti sono stati presentati l’hashtag “#iofirmoperilSud” e gli slogan “Mai più suDditi” e “L’Autonomia fa la forza“.

«Chiediamo ai cittadini di esprimersi per un Sud più forte, unito e più grande – ha detto il consigliere regionale Stefano Caldoro, ex governatore della Campania (Forza Italia) – non dobbiamo lasciare le cose come stanno, accettare lo status quo. Dobbiamo accettare la sfida dell’autonomia e incoraggiare una capacità di lettura unitaria del Sud. Chi ha paura dell’autonomia rinuncia al futuro. Dobbiamo fissare dei paletti, e dobbiamo farlo sui diritti costituzionali garantiti per tutti, e sfidare il resto del Paese». Caldoro ha sottolineato la natura civica del comitato: «siamo aperti alle diverse sensibilità politiche, conteremo sul sostegno della sinistra riformista e lontana dalle istanze più conservatrici, conteremo sul sostegno del centrodestra». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

