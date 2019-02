Autonomia Veneto, Zaia: «voglio le autostrade o non firmo»

Condividi

Il presidente del Veneto Luca Zaia lancia un avvertimento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Come riporta Alessandro Zago sul Mattino di oggi a pagina 7, infatti, la Regione vuole la concessione delle autostrade. Il 15 febbraio è previsto un incontro tra i presidenti Zaia e Conte e la ministra Stefani per discutere la bozza presentata dalla Regione Veneto ed eventualmente firmare un’intesa. Ma Zaia fa sapere che potrebbe non firmare l’intesa sull’autonomia se non dovesse portare a casa anche le autostrade. (t.d.b.)