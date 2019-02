Carabiniere insegue ex poliziotto in auto, volano botte da orbi

Condividi

Linkedin email

Un carabiniere di Cagliari è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un automobilista. Non era in servizio, ma quando ha visto un’auto di grossa cilindrata sfrecciare in maniera spericolata per le vie della città l’ha inseguita tentando di fermarla. Al secondo tentativo l’automobilista, ex ispettore superiore di polizia con precedenti penali di 64 anni, ora in pensione, ha estratto un bastone di mezzo metro malmenando il carabiniere. Nell’auto l’ex poliziotto aveva un altro bastone di legno e una spranga di ferro. È stato arrestato e per il momento è ai domiciliari, mentre il carabiniere è in ospedale con forti traumi alla testa e al braccio. (t.d.b.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. shutterstock)