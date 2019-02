Clima: sondaggio, cambiamento climatico la più grande minaccia globale

Condividi

Washington, 11 feb. (AdnKronos Salute/Dpa) – I cambiamenti climatici sono considerati come la principale minaccia internazionale. Seguono le preoccupazioni per il terrorismo e la sicurezza informatica. A tracciare il quadro è un sondaggio condotto dal Pew Research Center, con sede negli Stati Uniti, secondo cui 13 nazioni su 26 intervistate vedono il cambiamento climatico come il più grande pericolo.

Sono invece 8 i Paesi preoccupati del terrorismo islamico e 4, incluso il Giappone e la Corea del Sud, che segnalano gli attacchi informatici. Solo la Polonia ha indicato la potenza e l’influenza della Russia come la principale minaccia.

Il sondaggio mostra anche un aumento della preoccupazione per la potenza e l’influenza degli Stati Uniti, rispetto ai sondaggi condotti nel 2013 e 2017. E’ la Germania il Paese dove la preoccupazione per gli Stati Uniti è aumentata di più (+30% rispetto al sondaggio del 2013).

(ph: shutterstock)