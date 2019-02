Consigliere leghista dà testata a 13enne: «mi ha provocato»

Condividi

Guai in vista per Ferdinando Biella, consigliere comunale della Lega di Bellusco (Monza). L’uomo ha dato una testata ad un 13enne fratturandogli il setto nasale e i genitori del ragazzino hanno deciso di denunciarlo. Secondo quanto raccontato agli investigatori, l’aggredito ed altri due amici si trovavano fuori dall’abitazione del consigliere quando ci sarebbe stato il litigio. Bellusco oltre alla testata avrebbe preso a schiaffi e calci un secondo ragazzino e insultato il terzo, un nordafricano, per la sua nazionalità.

Al Corriere dell Sera il consigliere racconta la sua versione dei fatti: «sono stato provocato e aggredito per primo. Stavo guardando la partita Chievo-Roma in tv, quando ho sentito esplodere un petardo in giardino. Sono uscito, ho urlato di lasciarmi in pace, ma uno si è staccato e mi ha affrontato. Siamo arrivati a pochi centimetri di distanza, le teste si sono toccate, poi lui mi ha tirato un calcio e ho reagito sferrando un pugno. Chiedo scusa, a mente fredda non rifarei quello che ho fatto ma è dal 31 dicembre che va avanti questa specie di persecuzione. Una, due volte la settimana si fanno vivi e tirano petardi che sembrano delle bombe carta. Mia moglie è invalida al 100%. Ha bisogno di riposo e di tranquillità. Ho sbagliato, ma col loro comportamento mi hanno portato all’esasperazione». (a.mat.)