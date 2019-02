Incidente mentre va a colloquio di lavoro: muore mamma nel Veneziano

Condividi

Si chiamava Deborah Liberati la donna che ha perso la vita sabato scorso sulla A4 in direzione San Donà di Piave (Venezia). Come riporta Emanuela Furlan sul Gazzettino di oggi, Deborah, trasferitasi da poco a Meolo (Venezia) si stava recando a un colloquio di lavoro proprio a San Donà. Non essendo pratica delle strade ha optato per l’autostrada, una scelta rivelatasi purtroppo fatale. Dopo pochi chilometri infatti il tragico schianto. Deborah, originaria di Napoli, lascia il marito e due figli piccoli, un maschio e una femmina. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Deborah Liberati)