Perde al fantacalcio per “colpa” di Boateng: lui gli fa un bonifico

Aveva fatto carte false con gli amici per avere Kevin Prince Boateng al fantacalcio. La posta in palio erano alcune centinaia di euro. Ma a gennaio è arrivato il trasferimento lampo dal Sassuolo al Barcellona per l’ex giocatore del Milan (ed ex compagno di Melissa Satta). Così il tifoso Renato Nepa di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ha scritto sui social di Boateng per sfogarsi. E lui ha risposto: «dammi il tuo Iban».

Nepa, in privato gli ha fornito le coordinate bancarie, ma probabilmente non si aspettava che Boateng dicesse sul serio. Invece gli è arrivato un bonifico di alcune centinaia di euro, pari alla somma che aveva perso. Nepa stenta a crederci e vuole ripagare il bel gesto di Boateng regalandogli una maglia della Sambenedettese. Ha inoltre annunciato che darà i soldi ricevuti dal calciatore di origini ghanesi in beneficenza. (t.d.b.)

Fonte: GazzettadelloSport

(ph: Instagram – Kevin Prince Boateng)