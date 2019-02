rTMS Italia, leader nazionale per la cura delle dipendenze patologiche e della depressione tramite la terapia rTMS, annuncia l’apertura di una nuova sede a Roma

Condividi

(Roma, 11 febbraio 2019) – rTMS Italia aprirà a Roma un nuovo centro per la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva o rTMS. Trattamento sicuro, indolore, e senza ricovero particolarmente efficace nella cura delle dipendenze patologiche, oltre a patologie come la depressione, l’Alzheimer, il tinnito (acufeni) e altri disturbi.

I centri dal 2015 sono altamente specializzati in stimolazione magnetica transcranica ripetitiva o rTMS, trattamento non invasivo, molto diffuso negli USA e nel Nord Europa per la cura disturbi di natura psichiatrica e neurologica come la dipendenza da alcol, cocaina, fumo, gioco d’azzardo, dipendenza da internet o videogiochi, dipendenza da farmaci, ma anche depressione, disturbo bipolare, disturbo ossessivo compulsivo (DOC), Alzheimer, tinnito (acufene) e altre patologie. Questo trattamento risulta particolarmente efficace nei casi in cui le terapie farmacologiche non hanno avuto successo o il paziente non desidera frequentare SERD e comunità di lavoro per motivi professionali, stigma sociale o per non guastare i rapporti con i familiari.

Dopo l’apertura dei centri di Milano e Cagliari, rTMS Italia annuncia l’apertura di nuova struttura a pochi passi da Piazza del Popolo a Roma, nei pressi della metro Flaminio (Linea A) facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria Termini e nel pieno centro cittadino. La clinica, dal design curato e funzionale per offrire il massimo del comfort ai pazienti, è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 con richiesta di appuntamento.

La rTMS è una terapia che tramite impulsi magnetici stimola le diverse aree del cervello per ristabilirne l’equilibrio funzionale e diminuire gradualmente, fino ad eliminarla definitivamente, la brama di assumere la sostanza () da cui si è dipendenti. La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva può essere eseguita direttamente in un ambulatorio medico e offre un eccellente rapporto costi benefici. Già dopo la prima settimana di terapia, i pazienti hanno confermato di percepire in maniera meno acuta la propria dipendenza. Nel servizio è compreso anche l’assistenza medica e psicologica necessaria non solo a smettere di assumere sostanze ma anche a ricominciare la propria vita in modo produttivo e sereno.

rTMS Italia oggi offre la possibilità di accedere al trattamento con Theta Burst Stimulation (TBS), una innovativa forma di somministrazione di impulsi studiato nell’ambito della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva. Questa terapia rispetto ai metodi tradizionale riduce la durata della seduta e massimizza gli effetti della rTMS sulla plasticità neuronale sia nella sua forma intermittente (iTBS) sia in quella continua (cTBS).

I vantaggi della rTMS nella cura della dipendenze

• Risultato efficace: i due terzi dei pazienti confermano miglioramenti già dalla prima settimana di trattamento. La rTMS è una terapia ambulatoriale, non prevede farmaci e non richiede il ricovero. Durante il trattamento si rimane sempre consci e non si hanno effetti collaterali tranne un leggero fastidio nelle zone stimolate. • I centri per la stimolazione magnetica transcranica in Italia sono pochissimi e rTMS Italia ha l’esclusiva a Cagliari per tutta la Sardegna, Milano e da gennaio 2019 anche Roma. • La rTMS è una tecnica polivalente per la riabilitazione dalle dipendenze da sostanze stupefacenti (cocaina, alcool, tabacco), comportamentali (gioco d’azzardo patologico) e della depressione farmaco-resistente.

Tecnologia all’avanguardia: • rTMS Italia dispone della migliore strumentazione disponibile sul mercato come lo stimolatore MagVenture e il neuronavigatore Localite. Inoltre, ha introdotto l’utilizzo del Theta Burst Stimulation (TBS).

Assistenza professionale: • il paziente è seguito da personale altamente specializzato e ad ogni chiamata risponde sempre un medico. Il centro dispone di un Direttore scientifico le cui competenze sono riconosciute a livello internazionale (FDA e CE. NICE) e collabora con i migliori professionisti e strutture per la stimolazione magnetica transcranica in Italia.

Assoluta privacy: • I centri di Milano, Cagliari e Roma garantiscono la massima riservatezza e il paziente può effettuare un ciclo di trattamenti in totale segretezza. • Costo competitivo: La terapia in Italia non è convenzionata col SSN (Sistema Sanitario Nazionale) ma la quasi totalità dei pazienti, una volta terminato il ciclo di terapia, riferisce di aver effettuato il più grosso investimento su se stesso, infatti persone che per anni non riuscivano a risparmiare a causa delle loro dipendenze, riescono nuovamente a mettere da parte del denaro per se stessi e per le loro famiglie. Il prezzo inoltre è differente a seconda della patologia che si vuole trattare. Ad esempio, la cura per la depressione ha un costo inferiore a quella per la tossicodipendenza. rTMS Italia inoltre consente di dilazionare la spesa tramite assegni postdatati senza sovrapprezzi per agevolare il cliente nell’accesso al trattamento.

Listino prezzi del

4.000 euro per 24 sedute per cura delle dipendenze e 2.800 per 20 seduti per disturbi come depressione, DOC, disturbo bipolare, Alzheimer, tinnito (acufeni) ecc.*

DIPENDENZE*

1°settimana: 10 sedute suddivise in 5 giorni (2 volte al giorno)