Salvini interviene su Sanremo, Chef Rubio: «non capisci un c…»

Meno male che la politica doveva restare fuori dal Festival di Sanremo. Autori e conduttori della kermesse canora hanno fatto di tutto per tenere lontane le polemiche dal palco dell’Ariston, peccato che siano stati i politici a mettere becco sul festival. In particolare, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo con due post, prima a televoto aperto a sostegno del cantante Ultimo, quindi esprimendo perplessità sulla vittoria di Mahmood, ha scatenato i commenti degli oppositori.

A partire dall’amato Chef Rubio, che ormai da mesi conduce una guerra a suon di tweet contro il leader leghista. Il conduttore tv questa volta ci è andato giù davvero pesante. «Io dico che non ce capisci ’n cazzo né de musica né de politica né de donne né de vita né de cibo.. non vali un cazzo insomma, e non perdi occasione per dimostrarlo. Dell’Italia e degli italiani non ti interessa nulla perché vuoi solo giocare al Risiko dei subumani. Sei #Ultimo». Per fortuna che sono solo canzonette…

(r.a.)