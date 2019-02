San Valentino, le migliori mete italiane “gay friendly”

Condividi

Manca poco a San Valentino e Gay Friendly Italy, la prima piattaforma dedicata al turismo Lgbt+, propone una selezione di mete adatte per una coppia in cerca di una fuga romantica nel giorno degli innamorati. La prima destinazione è Napoli: tra i luoghi più belli e romantici in città ci sono Villa Floridiana, piazza del Gesù Nuovo e il borgo marinaro. Anche Torino vanta numerosi posti per trascorrere un weekend in dolce compagnia. Tra questi, da non perdere il parco del Valentino e il villaggio medievale. Tra storia e cultura, il museo del cinema e il Museo Egizio sono due mete perfette, concedendosi poi una passeggiata mano nella mano sotto i famosi portici e lungo il Po. Roma è una delle mete preferite dai viaggiatori Lgbt+: piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Fori Imperiali. Ma il lato più romantico che la città di Roma ha da offrire sono il Pincio e Villa Borghese. Qui si può passeggiare immersi nel verde o tra le opere d’arte maestose che affacciano su Piazza del Popolo.

Milano, con le sue bellezze nascoste resta tra le mete gay-friendly più amate di sempre. Si può fare un salto al quartiere Brera, per visitare l’Accademia di Belle Arti, il museo Astronomico e il giardino botanico. Da non perdere il bar Luce e la Galleria Vittorio Emanuele II. Consigliata anche una gita fuori porta, magari sul lago di Como oppure a Vigevano o anche nella meravigliosa Bergamo. Infine Bologna: consigliato un aperitivo tipicamente emiliano a piazza del Nettuno e poi un appuntamento all’insegna della cultura e dell’arte alla biblioteca Sala Borsa. Ma Bologna è anche buon cibo: impossibile non prenotare un tavolo per due in una delle tante trattorie storiche presenti in città. Una città giovane e viva, ad ogni ora del giorno e della notte. Basterà un giro in centro per trovare i punti di ritrovo della movida, gay ed etero. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)