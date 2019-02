Sanità: il Numero di emergenza unico europeo 112 è anche un sito

Condividi

Roma, 11 feb. (AdnKronos Salute) – Tre numeri e una data: 1 1 2 e 11 febbraio. Si celebra oggi in tutta Europa il Numero unico di emergenza Nue 112, e in concomitanza con il ‘112 Day’ debutta il nuovo sito web dedicato al servizio. Il portale https://112.gov.it contiene le informazioni sulla genesi e lo sviluppo del servizio, sul suo funzionamento e le modalità di utilizzo. Uno spazio agile e veloce è riservato alle news.

Il modello organizzativo del Nue 112 prevede una centrale unica di risposta nella quale vengono convogliate le chiamate di emergenza per richiedere l’intervento di polizia, carabinieri, vigili del fuoco o soccorso sanitario. All’interno della centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli enti responsabili della gestione delle emergenze. Questo sistema ha permesso alle singole amministrazioni che gestiscono le centrali operative di pronto intervento di ricevere solo le effettive chiamate di emergenza. Infatti, il 50% delle chiamate ricevute dalle centrali uniche di risposta non viene inoltrata alle centrali operative perché non di vera emergenza.

Oggi il servizio è attivo in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia Orientale, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. In occasione della ricorrenza, viene riproposta l’iniziativa ‘Open day Cur’, che prevede l’apertura delle Centrali uniche di risposta ai cittadini per offrire l’opportunità di conoscere concretamente il funzionamento del servizio Nue 112 anche attraverso l’attività degli operatori impegnati in prima linea.