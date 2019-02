Sanità: morto al pronto soccorso, Grillo invia ispettori al S.Paolo Napoli

Condividi

Linkedin email

Roma, 11 feb. (AdnKronos Salute) – Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha disposto “un’ispezione urgente per accertare quanto accaduto all’ospedale San Paolo di Napoli, dove un paziente settantaduenne è deceduto al pronto soccorso dopo aver atteso per ore”. Lo comunica in una nota il ministero della Salute. Gli ispettori dovranno stabilire “se a determinare il decesso abbiano contribuito difetti organizzativi e se siano state rispettate tutte le procedure previste a garanzia della qualità e sicurezza delle cure”, sottolinea la nota.

La task force è formata da ispettori del ministero, esperti dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), dell’Istituto superiore di Sanità) e dai Carabinieri del Nas.