Venezia, palazzina avvolta dalle fiamme: muore anziana

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 11 in una palazzina dietro a San Simeon Piccolo, a Venezia. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, per un’anziana signora che viveva al secondo piano non c’è stato scampo. La donna è stata trovata morta nella sua camera da letto mentre altre due persone sono sono rimaste intossicate. Anche un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito nelle prime fasi di soccorso. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso e le cause non sono ancora note. Il fumo nero è visibile da tutta la zona della stazione. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)