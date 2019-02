Condividi

Il Papà del Gnoco 2019 al carnevale di Verona è Francesco Gambale, detto Franz. Come riporta Elena Cardinali su L’Arena di oggi, Gambale ha prevalso per 900 voti, ma il voto è stato chiuso quando molte persone erano ancora fuori dai seggi, in fila, e ciò ha scatenato alcune proteste. Non ce l’ha quindi fatta Fox, al secolo Sebastiano Ridolfi, l’attivista gay che si era candidato spiazzando tutti. Anche prima del voto non erano mancate le polemiche.

(ph: Facebook – Papà del Gnoco)