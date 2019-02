Addome, naso e bocca: uomini sempre più pazzi per il ritocchino

Condividi

Gli uomini non disdegnano più l’aiuto del chirurgo estetico. A dirlo l’American Society of Plastic Surgeons con uno studio che ha dimostrato come, dal 2000 al 2015 ci sia stato un aumento del 400% di interventi estetici maschili. La maggior parte sono mirati ad ottenere labbra più carnose e soffici. I modelli a cui ispirarsi? Gli attori Tom Hardy, Idris Elba, Will Smith, James Franco, Channing Tatum, Jensen Ackles, Chris Evans, Tyson Beckford, Chris Hemsworth, Boone Carlyle e infine Jamie Dornan.

Renato Zaccheddu, chirurgo estetico tra Milano e Londra, commenta: «si sta assistendo ad un progressivo cambiamento dei canoni di mascolinità dal punto di vista dei trattamenti estetici. L’attenzione del sesso forte nei confronti della propria fisicità passa anche dalla scelta di sottoporsi a trattamenti che fino a pochi anni fa erano impensabili. Oltre all’addome e al naso – aggiunge l’esperto – adesso anche la bocca acquista importanza. Il primo input parte in genere da fidanzate e mogli ed il target dei pazienti è sempre più giovane: dai 20 ai 35 anni principalmente». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)