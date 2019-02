«Bankitalia, sia certificato che l’oro è degli italiani»

Condividi

Linkedin email

«L’oro di Bankitalia per sterilizzare Iva? Non l’ho studiata, non è cosa che conosco. L’importante che sia certificato che quell’oro è degli italiani». Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla Camera il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, commentando il caso sollevato dal deputato leghista e presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi che, in un’intervista a La Stampa, aveva detto: «Cosa ci vuole a fare una legge per mettere nero su bianco che la proprietà dell’oro è dello Stato? Ciò non significa che il governo possa venderlo, però questa lacuna va colmata. L’oro appartiene agli italiani. Eppure non esiste legge che lo dichiari esplicitamente». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Alessia Pierdomenico / Shutterstock)