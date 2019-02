Forza Italia, due nuovi arrivi in Veneto: «siamo un partito attrattivo»

Condividi

Linkedin email

Davide Bendinelli (in foto), deputato e coordinatore di Forza Italia Veneto, ha annunciato con un post su Facebook l’arrivo di Maurizio Conte e Marino Zorzato. «Per un consigliere regionale di Forza Italia che è uscito ne sono entrati due. Questo dimostra che siamo un partito attrattivo soprattutto laddove, come in Veneto, gli errori in materia economica del governo sono più evidenti e si fanno già sentire. Proseguiamo lungo questa strada dando una linea politica forte, credibile, seria. E noi in Veneto da oggi abbiamo ancora più forza di farlo. Non possiamo far finta di nulla – conclude Bendinelli – mentre il Paese è entrato in recessione e il Pil è in caduta libera. Dobbiamo avere senso di responsabilità e lavorare per costruire l’alternativa a questo governo». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)