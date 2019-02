Padova, panettiere offre lavoro a 1400 euro al mese ma non trova nessuno

Condividi

Offro un posto di lavoro ma non trovo nessuno: è questa la vicenda raccontata da Stefano Brigato che, assieme al cognato gestisce lo storico panificio di Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova. Il profilo ricercato è quello di un panettiere apprendista: si offrono 1.400 euro netti mensili per 8 ore di lavoro al giorno. E’ ormai da diverso tempo che sulla vetrina del panificio è esposto il cartello “Cercasi” ma finora senza successo.

«Ci serve personale da assumere a tempo pieno, con contratto regolare, ma spesso è proprio questo il problema», commenta Brigato che spiega come siano stati tanti i curricula arrivati, molti i colloqui sostenuti e non sono mancati i periodi di prova. Ma nessun candidato si è reso disponibile a rispettare tutte le condizioni lavorative, soprattutto il lavoro notturno. «Viene retribuito con una maggiorazione del 50% – specifica Brigato -. Si inizia alle 2 di notte e si stacca alle 9 di mattina ma rispetto a un tempo l’attività è meno faticosa. Le impastatrici automatiche, la lievitazione programmabile e i forni a gas computerizzati hanno alleggerito molto il peso della produzione».

Nonostante questo il panettiere non demorde ed invita i giovani ad investire in questa professione: «è un mestiere che resiste sempre alla crisi perché, che sia una michetta o un ricercatissimo sfilatino farcito di olive, il pane sulla tavola non manca mai». (a.mat.)

Fonte: Il Gazzettino

