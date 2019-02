Polemiche Sanremo, Razzi: «se Ultimo si fosse chiamato Primo…»

Condividi

«Ultimo? Dovrebbe cambiare nome, magari se si fosse chiamato Primo le cose sarebbero andate diversamente». La perla di saggezza è stata partorita dall’ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi, intervenuto questa mattina ai microfoni del programma “I lunatici” su Radio2. «Battute a parte, di Sanremo mi è piaciuto molto Il Volo e mi è piaciuta molto Loredana Bertè. Io tifavo per questi due».

«Comunque – ha aggiunto Razzi – visto che Kim Jong Un è un grande appassionato di musica e visto che Ultimo si è arrabbiato per il risultato del festival, potrei portarlo con me e il Volo, i miei preferiti, in Corea per un grande concerto a scopo di pace. Sull’aereo c’è posto per tutti». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)