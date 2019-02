Ricerca: orecchio assoluto, nel cervello segreto di musicisti alla Mozart

Condividi

Roma, 12 feb. (AdnKronos Salute) – Basterebbe una ‘sbirciatina’ nel cervello per individuare i musicisti dotati di orecchio assoluto. Una nuova ricerca pubblicata su ‘JNeurosci’ descrive infatti le caratteristiche cerebrali dei musicisti con un ‘orecchio assoluto’, che probabilmente consentono agli individui con questa rara abilità – condivisa da Mozart, Bach e Beethoven – di identificare con precisione le note musicali al primo ascolto.

Il team di Keith Schneider ha confrontato la struttura e l’attività della corteccia uditiva di tre gruppi di 20 partecipanti: musicisti con orecchio assoluto, musicisti privi di questa dote ma con competenze musicali simili e un gruppo di controllo di persone con un minimo di formazione musicale. Ebbene, i musicisti del primo gruppo avevano una corteccia uditiva significativamente più grande, in grado di rappresentare toni distinti senza una nota di riferimento. L’orecchio assoluto è raro, anche tra i musicisti esperti, e il contributo relativo della genetica e dell’esperienza a questa capacità è piuttosto discusso. Questi risultati suggeriscono che l’orecchio assoluto può essere più legato alla genetica di quanto si pensasse in precedenza, anche dal momento che quasi un quarto dei musicisti dotati di questa caratteristica non ha iniziato la sua formazione musicale fino all’adolescenza.