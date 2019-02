Tav, Meloni: «analisi costi-benefici? Buffonata degna solo del M5S»

Condividi

Linkedin email

Dopo che è stata resa pubblica l’analisi costi-benefici della Tav (clicca qui per leggere), iniziano ad arrivare le prime reazioni politiche. Giorgia Meloni commenta su Facebook: «danni per 7 miliardi e benefici di meno di un miliardo? Buffonata degna solo del Movimento 5 Stelle. I grillini non insultino l’intelligenza degli italiani, dicano semplicemente che sono contrari alla Tav e a tutte le grandi opere per ragioni ideologiche e ci risparmino queste prese in giro», conclude la presidente di Fratelli d’Italia. (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)