Tav, Ponti: «Italia impazzita, opinione pubblica radicalizzata»

«Io non ero un No Tav ideologico, come non lo era nessuno dei miei collaboratori. Ero un No Tav vedendo i costi e il traffico». Queste le parole di Marco Ponti, capo della commissione per l’analisi costi-benefici della Tav e professore in pensione di Economia applicata al Politecnico di Milano. «Sulla sua realizzazione sembra che l’Italia sia impazzita. Sono cose che succedono: l’opinione pubblica si radicalizza su alcuni temi e si perde il lume dell’intelletto. Non è un male solo italiano e questa è l’unica piccola consolazione, però rimane una follia».

Ponti però sottolinea che «l’ultima decisione deve essere politica. La nostra posizione, etica, è che non è corretto non fare i conti. Poi i conti non sono la verità, ma non si possono non fare per ragioni di trasparenza democratica». Oltre a questi, infatti, i decisori politici devono fare i conti con «i vincoli internazionali. Noi abbiamo risposto in parte alla domanda che ci è stata rivolta dal ministro ma non pretendiamo di avere la sfera di cristallo».

Ponti conclude attaccando l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio. «Ha messo in moto l’operazione di fare i conti, ha stabilito le linee guida basate sull’analisi costi-benefici, ma poi non ne ha fatto neanche una. E questo risulta inspiegabile. Sul tavolo ci sono 132 miliardi di euro di opere non valutate dall’amministrazione precedente, ma giudicate strategiche per ragioni non note». (a.mat.)

