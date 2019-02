«80 anni di Gaber, Verona dedichi una via al “Signor G”»

Condividi

A 17 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber e a 80 dalla sua nascita, «Verona non ha ancora una via o una piazza intitolata a una delle figure più eclettiche del secolo scorso». Il consigliere comunale Federico Bernini (Partito Democratico) chiede che il capoluogo scaligero dedichi una strada al “Signor G”: «non è solo stato – ricorda – uno dei cantautori più influenti del ‘900, che con ironia e sagacia ha saputo descrivere i cambiamenti della società, il rapporto tra singolo e massa, tra dominati e dominatori, ma è anche l’inventore del “teatro canzone”, uno stile teatrale in cui la prosa diventa musica e viceversa, un modo per arrivare direttamente al cuore dello spettatore catturando la sua attenzione con una commistione tra teatro e musicalità».

«Oggi – aggiunge Benini – molti professori hanno inserito nel loro programma scolastico un approfondimento su Giorgio Gaber e sul suo “Teatro Canzone” e molte città hanno dedicato vie, piazze, teatri e scuole allo stesso artista. È dovere e compito di una amministrazione pubblica promuovere la divulgazione di figure come Giorgio Gaber che hanno dato lustro al nostro Paese». La mozione per chiedere al Comune di muoversi in tal senso, presentata da Benini la scorsa estate è verrà discussa domani. «Mi auguro che il consiglio comunale accolga positivamente la mozione», conclude il consigliere, che rilancia un verso dalla “Canzone dell’appartenenza“, «un messaggio che Gaber ha voluto dare agli Italiani e che io penso debba essere valido per tutti i politici, una sorta di elogio alla sensibilità»: “L’appartenenza non è un insieme casuale di persone / non è il consenso a un’apparente aggregazione / l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé”. (r.a.)

