Autonomia, De Luca: «governo cafone, non mi risponde»

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, infuriato con il governo che definisce «cafone» perchè nonostante sia «da un anno che abbiamo chiesto di partecipare al tavolo sull’autonomia differenziata», finora nessuna risposta. «Pensano sia diritto di un ministro il non rispondere», rincara la dose De Luca. «In questi mesi decidiamo il destino dell’unità nazionale e del Sud – continua il presidente campano -. Non c’è consapevolezza della gravità delle questioni su cui si sta decidendo, il paese è distratto dalle mille idiozie della politica politicante ed è lontano da decisioni decisive per il futuro. Questo processo rischia di avere esiti disastrosi e intendiamo fare di tutto per bloccarlo se verranno meno le condizioni di metodo democratico».

De Luca ha poi spiegato che la Campania non accetterà che si vada avanti sul percorso che porta all’autonomia differenziata per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna «se prima non si realizza un’operazione verità per spiegare all’Italia la realtà dei conti e del rapporto Nord-Sud sul tema delle risorse. Non accettiamo il percorso se il governo non ufficializza l’unitarietà della sede di discussione su autonomia e federalismo perché le altre Regioni sono interessate in maniera sostanziale alle decisioni prese da 2 o 3 Regioni, non sono intrusi ma soggetti co-interessati in maniera vitale», ha concluso De Luca. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)