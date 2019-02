«Autonomia, Zaia non firmi intesa “pacco” e metta sul tavolo dimissioni»

Condividi

«Non è una giornata storica ma è uno storico fallimento». Queste le parole dell’avvocato Alessio Morosin, leader e fondatore di Indipendenza Veneta, dopo aver appreso tutti i dinieghi dati al Veneto da Palazzo Chigi sul fronte autonomia. «La bozza di intesa fatta girare ieri è una offesa al voto massiccio (98,1%) dei veneti espresso il 22 ottobre 2017» attacca Morosin che chiede al governatore Luca Zaia di fare 5 cose:

1. Non firmare l’intesa “pacco” e tenere aperta la trattativa fino all’ottenimento di tutte le competenze su tutte le 23 materie previste dalla Costituzione con le relative funzioni legislative e amministrative e quindi soprattutto con le risorse (schei). Il Veneto ha la capacità tecniche organizzative istituzionali e politiche per gestire tutte le 23 materie meglio e più efficientemente del fallimentare Stato italiano.

2. Abbia il coraggio di mettere subito sul tavolo le sue dimissioni in caso di risposta negativa alle legittime e serie richieste del Veneto.

3. Organizzare in Veneto una manifestazione unitaria di piazza coinvolgendo tutto il Popolo Veneto come da me richiesto con la lettera aperta del 26 gennaio. (Vedi allegato)

4. Dare un termine perentorio (ultimatum) al governo italiano per aderire alle sacrosante richieste del Veneto, essendo politicamente immotivati e ingiustificati i dinieghi opposti dai ministeri, dalle loro burocrazie interne e dai grand commis di Stato.

5. Superato il termine (non superiore ai 30 gg) dare pronto impulso al consiglio regionale per la pronta approvazione del progetto di legge (già depositato) di un nuovo referendum per l’indipendenza. (a.mat.)