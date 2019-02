«Brennero, blocchi a tir: Austria penalizza economia Italiana»

Condividi

«Ora basta! È giunto il momento di superare un dibattito ormai stanco ed improduttivo sulla A22 e sul Brennero, unica porta d’ingresso ai mercati dell’Europa centrale e del Nord per le produzioni italiane». Confartigianato riaccende i riflettori sul piano di misure restrittive messo in atto dall’Austria e in particolare dal Land del Tirolo, che di fatto limitano il traffico dei Tir, ma solo di quelli in transito. «Le istituzioni locali, i Presidenti delle Province di Trento Fugatti e Bolzano Kompatscher, facciano squadra col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli», è la richiesta di Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti. «L’Italia deve ergersi, con un’unica voce, nei confronti del Tirolo, che celandosi dietro ragioni di carattere ambientale, sta arrecando danni enormi all’economia italiana».

«La categoria dell’autotrasporto merci – aggiunge Lucia Caregnato, Presidente di Confartigianato Trasporti Verona – insieme al mondo della manifattura e della produzione italiane, impegnate ogni giorno al massimo delle loro capacità per aumentare il trasferimento delle merci, hanno bisogno di certezze e garanzie di transito per continuare ad essere la forza propulsiva in grado di muovere l’economia nazionale, l’export e dunque accrescere il Pil del Paese. Con le limitazioni al traffico dei Tir in transito è abbastanza comprensibile il duro colpo che viene sferrato all’economia nazionale, del Nordest e quindi della nostra provincia, snodo naturale delle merci verso il Nord Europa». Caregnato ricorda che «l’apertura della galleria ferroviaria del Brennero è ipotizzata per il 2027 ed è noto come anche l’attuale capacità di trasporto ferroviario su quella direttrice sia limitata e comunque già satura». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)