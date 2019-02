Caso Diciotti, Di Maio si auto-denunci. Per il bene del governo

Condividi

Leggendo le numerose opinioni degli esperti sulla questione Diciotti e i rapporti tra gli alleati di governo, si può serenamente affermare tutto e il contrario di tutto. Su un punto gli osservatori sono concordi: Di Maio e i 5 Stelle sono stati messi in difficoltà da Salvini e i recenti risultati elettorali in Abruzzo confermano l’affanno dei pentastellati. Improbabile la diagnosi per cui Salvini sarebbe causa esogena di ogni mal pentastellato: i 5 stelle sono in crisi per motivi endogeni, noti a chi ha le origini nel Movimento Amici di Beppe Grillo, sconosciuti, o quasi, a chi ha iniziato dal Movimento 5 Stelle. Tuttavia, proprio la richiesta da parte di Salvini di non essere processato offre a Di Maio una grande opportunità.

Tra tutti i suggerimenti a sbagliare indirizzati a Di Maio, condivisibile quello di Marco Travaglio, con la variante che non dovrebbero autodenunciarsi tutti i componenti del governo coinvolti nella Diciotti, ma solamente Di Maio in qualità di capo politico. Il ragionamento è il seguente. Il reato di sequestro di persona, se è stato commesso, è opera del “capo politico” della Lega, il “complice” politicamente pari grado è il corrispondente “capo politico” dei 5 Stelle. Questa assunzione di co-responsabilità individuale di Di Maio rientrerebbe nella logica della personalizzazione della politica molto in auge attualmente, ma nello stesso tempo permetterebbe a Di Maio di scindere la legittima scelta politica del governo di contrastare la tratta degli esseri umani, dall’esecuzione fatta da Salvini e Di Maio, oggetto dell’eventuale reato. La separazione delle responsabilità politiche del governo dai comportamenti individuali, comporta un cambiamento di paradigma mai verificato sino ad ora, ma può rappresentare una svolta solo se vengono coinvolti entrambi i capi politici dei partiti che sostengono il governo, eliminando eventuali retro pensieri di sciacallaggio politico. Naturalmente Di Maio deve depositare la sua autodenuncia nei termini formalmente previsti sia per attivare il procedimento a suo carico sia per chiedere il rinvio del voto in commissione sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.

L’auto incriminazione del solo Di Maio ha alcuni vantaggi. La scelta consolida con i fatti il principio di legalità e di separazione dei poteri, e non si scivola in polemiche sterili contro e sugli errori o politicizzazione della magistratura, anche quando questi possono sussistere come, a mio parere, in questo caso. Si rafforza il principio di corresponsabilità per l’attuazione delle scelte di governo e di lealtà nei rapporti tra le forze politiche dell’esecutivo nelle persone dei capi politici. Non si cade nella trappola dei garantisti a corrente alternata seduti con i pop corn in riva al fiume, pericolo concreto soprattutto per i 5 Stelle. Si prende atto che governare è cosa diversa da protestare, ma si ribadisce un principio, illustrato chiaramente dal senatore Morra e patrimonio del Movimento quando ancora si chiamava Amici di Beppe Grillo, ovvero che le eventuali regole inadeguate non si cambiano durante la partita, ma eventualmente dopo. Consentirebbe di uscire dall’imbarbarimento culturale delle contrapposizioni personali, sterili e inutili e dalla commistione e confusione tra personalizzazione e condivisione della politica.

Vediamo alcune delle probabili conseguenze. I giudici inspiegabilmente decidono di non richiedere l’autorizzazione per Di Maio, in presenza di una simile difformità di trattamento sarebbe inconcepibile il processo a Salvini. Ma questa è un’eventualità solo accademica, difficilmente i magistrati commetterebbero in simile errore. Mentre potrebbero in sede di valutazione della posizione di Di Maio rivedere quella di Salvini, sarebbe in ogni caso un percorso all’interno della procedure giudiziaria. I giudici richiedono l’autorizzazione anche per Di Maio, si vota l’autorizzazione a procedere per i due vicepremier, e si affronta il processo con “dignità e onore”, merce rara ma preziosa. In caso di condanna i due capi politici del governo si troverebbero nella stessa situazione, ma rafforzerebbero un governo che per la prima volta non si sottrae alle responsabilità e al vaglio della magistratura nei confronti dei suoi componenti.

Sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione ne risulterebbe rafforzato il principio che nessuno, nemmeno i ministri, é al di sopra della legge. Inoltre in caso di assoluzione giudiziaria, come ha sottolineato Travaglio, chi oserebbe contestare la magistratura? Forse i garantisti? Sono consapevole che è facile fare gli eroi col sedere degli altri, però il cambiamento a volte è frutto di coraggio e non di “buon senso”.

