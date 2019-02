Conte, la replica a Verhofstadt: «non mi sento un burattino»

Condividi

Il duro attacco del capogruppo dell’Alde al Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, ha scosso la politica italiana. Nell’aula di Strasburgo, l’ex premier belga ha accusato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte di essere «il burattino di Salvini e Di Maio», puntando il dito sull’economia stagnante, sull’incapacità di prendere decisioni (vedi Tav), sui repentini voltafaccia dei 5 stelle, che pochi mesi fa volevano entrare nel gruppo di Verhofstadt e dicevano di essere «la versione italiana di En Marche», il partito del presidente francese Emmanuel Macron che fa parte dell’Alde, salvo poi spalleggiare la frangia dei gilet gialli inneggiante alla rivoluzione armata.

Al termine del fuoco di fila (oltre al liberal-democratico, Conte è stato preso di mira anche da popolari e socialisti), il premier italiano ha replicato: «alcuni interventi non andrebbero commentati perché hanno pensato di offendere non solo il sottoscritto ma l’intero popolo che rappresento. C’è stato anche un capogruppo che ha dato del burattino a chi rappresenta il popolo italiano! Io non mi sento un burattino. Sono orgoglioso di rappresentare un intero popolo e la sua voglia di cambiamento e sono orgoglioso di sintetizzare la linea politica di un governo che non è burattino perché non risponde a lobby e comitati di affari». (r.a.)

A year ago Di Maio claimed that the Five Star Movement was the Italian version of En Marche, now he support the #GiletsJaunes. Ridiculous! — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 12 febbraio 2019

(Ph. Imagoeconomica)