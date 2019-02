Costi-benefici Tav, unico esperto “contro”: «analisi non corretta»

Condividi

Linkedin email

«Ho forti ragioni di perplessità sul metodo usato per l’analisi costi-benefici, e quindi anche sui risultati che ha prodotto. Per me è importante che le opere vengano valutate correttamente, siano esse la Tav o un’autostrada». È quanto afferma Pierluigi Coppola, docente di ingegneria dei Trasporti all’università di Roma Tor Vergata, unico dei sei componenti della commissione presieduta da Marco Ponti a non essere dichiaratamente contrario all’alta velocità Torino-Lione. Secondo fonti vicine al Mit, il professore non era organico allo studio, ma lui sottolinea di aver «partecipato ai lavori della commissione sulla Tav, ma non alla redazione del testo finale».

Intervistato da Marco Imarisio sul Corriere della Sera di oggi, Coppola spiega di aver scritto al ministro Toninelli una lettera con «alcune obiezioni di merito sul metodo seguito dai miei colleghi», che ha seguito «un assemblaggio di approcci diversi. In alcuni punti si seguono le linee guida della Commissione europea. Poi si passa a un altro metodo, molto più inusuale», che il professore definisce «metodo Ponti». In particolare, tra i punti critici dell’analisi, c’è «l’inserimento nei costi del mancato incasso delle accise sui carburanti», il che è «una procedura inedita, non prevista da alcuna linea guida, europea o italiana». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)