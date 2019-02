Creatore di bufale: «se italiani fossero normodotati le scoprirebbero subito»

Condividi

Lui è Gian Marco Saolini e crea bufale online. Le due più famose? Nella prima si spacciava per Giovanni Di Tori, «nostromo della nave Acquarius messo a tacere» e si inventò che «sulla nave i migranti possono anche giocare e ballare» (circa 200 mila utenti ci cascarono). La seconda, più recente, è il video dove Saolini è diventato un giornalista della sala stampa di Sanremo che denunciava di aver «subito pressioni da parte del Pd per votare Mahmood». Il filmato in due giorni ha totalizzato quasi 6 milioni e mezzo di visualizzazioni e 185 mila condivisioni.

Intervistato nella trasmissione di Radio Cusano Campus, “Un giorno da ascoltatore“, Saolini tenta di spiegare i motivi per cui tante persone cadono nelle sue trappole: «la verità è che le persone, banalizzando e sintetizzando, vogliono sentirsi dire certe determinate cose. Quindi, nei miei personaggi inventati vedono la risposta ai loro dubbi, come la conferma del “complotto”. Vengo costantemente attaccato e accusato dalla destra di essere pagato dalla sinistra e viceversa. In base la video che pubblico, ricevo sempre nuove critiche. Gli strumenti per riconoscere una bufala ci sono, ma la gente non vuole scoprirli».

«Il problema è che sui social molta gente si concentra sul dito e non sulla luna e quindi grida alla censura, ti insulta, si abbandona all’odio, anziché andare a vedere la fonte, ovvero spendere due secondi per leggere chi sono veramente. Del resto, basta andare sulla mia pagina: non si fanno domande sul fatto che pubblico in sequenza video in cui millanto nomi sempre diversi e professioni differenti, dal giornalista al tassista e al filosofo. Già questo dovrebbe far capire che si tratta di una pagina ironica, basta un fact-checking immediato. Come facciamo a proteggerci dalle notizie farlocche sulle testate se non riusciamo a riconoscere neppure un video-scherzo? Se le persone in Italia fossero normodotate, io sarei visto solo come qualcuno che ricalca in maniera comica alcuni temi». (a.mat.)

(ph: Facebook Gian Marco Saolini)