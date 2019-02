Ema: Moavero conferma, ‘governo ha presentato ricorso su Amsterdam’

Condividi

Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) – Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi conferma che il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro il Regolamento UE 2018/1718 che stabilisce la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nella città di Amsterdam.

L’impugnazione del Regolamento Ue si ricollega, in logica sequenza, al ricorso presentato un anno fa dal Governo – e tuttora pendente davanti alla Corte di Giustizia Ue – nei confronti della decisione del Consiglio Ue di assegnare ad Amsterdam la nuova sede dell’Ema, quando l’organismo europeo lascerà Londra a seguito della cosiddetta Brexit.

Il nuovo ricorso conferma la determinazione italiana a far debitamente verificare, a livello giurisdizionale, la legittimità delle procedure seguite per stabilire la nuova sede dell’Ema, a fronte del fatto che la candidatura di Milano offriva tutte le garanzie immediate per la continuità operativa di un’agenzia Ue, come Ema, fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dell’Unione Europea. E’ quanto si legge in un comunicato della Farnesina.