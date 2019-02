«Frittelle e biglietti dell’autoscontro gratis. Ma solo ai bimbi italiani»

Condividi

Linkedin email

Polemiche a Mantova dopo che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, ha lanciato l’idea di offrire frittelle e biglietti per l’autoscontro al luna park solo ai bambini italiani. Il motivo: «gli immigrati hanno già troppe agevolazioni dal Comune: quindi io penso prima agli italiani». E a chi lo accusa di razzismo risponde: «le anime belle possono stare tranquille, nessun razzismo, ma priorità: a mio parere vanno aiutati prima gli italiani, che si parli di frittelle, di case popolari o di reddito di cittadinanza. Comprerò delle frittelle, dolci tipici della tradizione mantovana, e dei biglietti per l’autoscontro a mie spese e predisporrò uno stand al luna park per distribuirli ai bambini. L’amministrazione comunale di Mantova garantisce un gran numero di agevolazioni agli extracomunitari, quindi io penso agli italiani».

Per ricevere i dolci e i biglietti in regalo sarà forse necessario mostrare i documenti: «i bambini italiani non sono necessariamente quelli bianchi. Se arriveranno ragazzini di colore, ma residenti sul nostro territorio da almeno dieci anni e con una famiglia ben integrata, saranno i benvenuti». Ma Marchi garantisce: «non ho nessuna intenzione di mettermi a fare il gendarme che chiede di mostrare i documenti. Ci saranno dolci per tutti, il mio è un atto coraggioso, ma anche provocatorio e con una finalità di propaganda, come accade in politica». (a.mat.)

Fonte: Repubblica

(ph: shutterstock)