Jesolo, albergatori contro tassa sbarco Venezia: «ci penalizza»

Il presidente dell’associazione Albergatori di Jesolo, Alberto Maschio, ha incontrato il sindaco Valerio Zoggia e i componenti della giunta per parlare della tassa di sbarco di Venezia. «Abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione sull’applicazione della tassa di sbarco, da parte di Venezia, anche ai turisti che soggiornano nella costa veneziana, sollecitandolo ad intervenire nei confronti del suo collega per non farla applicare».

«Premesso che mi chiedo ancora se Luigi Brugnaro si ricorda di essere anche sindaco della Città Metropolitana, oltre che di Venezia, e che per questo deve tutelare tutto il territorio – insiste Maschio -, prevedere la tassa di sbarco anche per il territorio della ex provincia, significa creare le condizioni per perdere il turismo della bassa stagione. Non è concepibile arrivare a questo: sarebbe un duro colpo per la nostra economia, che già sta mostrando segni di sofferenza».

Jesolo aveva già chiesto forme di agevolazione per i turisti che pernottano a Jesolo e si recano in visita alla città

storica ma gli albergatori chiedono l’esenzione completa. Maschio ha fatto presente come ci sia un rischio concreto di vedere spostati i flussi tradizionali di lingua tedesca verso Grecia, Turchia e Tunisia, dove la Germania pare avere dei forti interessi economici. «Cosa che, di fatto, sta già avvenendo. E le varie tasse (tra Ztl, tassa di soggiorno, tassa di sbarco) di certo non aiutano, anzi», conclude il presidente Aja. (a.mat.)

