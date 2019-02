Mastropietro, iniziato processo. Oseghale: «non sono stato io»

Condividi

E’ passato poco più di un anno dall’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne ritrovata a pezzi in due trolley vicino a Macerata. Oggi si è aperta la prima udienza in Corte d’Assise del processo che vede imputato il nigeriano Innocent Oseghale per omicidio e occultamento di cadavere. Oseghale è presente in aula e prima dell’inizio dell’udienza ha dichiarato tramite il suo avvocato: «non sono stato io. Non l’ho violentata, non l’ho uccisa. Voglio pagare solo per quello che ho fatto, non per ciò che non ho commesso». La difesa sostiene che la morte della ragazza sia stata causata da intossicazione acuta da stupefacenti e non per le coltellate, i cui segni invece sarebbero invece da attribuire al tentativo di sezionamento del cadavere. In aula anche i genitori di Pamela, la mamma della ragazza indossa una maglietta con la sua foto. A pochi metri da loro c’è Oseghale ma non ha mai incrociato il loro sguardo. In silenzio, tiene lo sguardo fisso nella direzione opposta. «Ci aspettiamo la condanna al massimo della pena possibile», hanno dichiarato prima dell’inizio dell’udienza.

La difesa di Oseghale ha avanzato «un’eccezione» relativa alla «nullità degli avvisi di accertamenti tecnici irripetibili di natura tossicologica, sui cellulari, su materiali sequestrati nell’abitazione, sul campione di saliva, l’accertamento medico legale e la nuova ispezione dei luoghi» fatti nel corso delle indagini preliminari. Secondo la difesa «c’è stato un omesso avviso all’impatto degli accertamenti tecnici che si sono svolti» infatti «gli avvisi sono stati notificati presso il domicilio eletto dall’imputato prima che venisse portato in carcere ad Ancona. L’avviso doveva essere

notificato nel luogo di detenzione e non del domicilio eletto». Secondo i legali è stato «leso il diritto di intervento

dell’imputato».

La Corte di Assise ha respinto l’istanza della difesa sottolineando che «è valida la notifica ricevuta presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione». È poi iniziata la discussione sulle liste dei testimoni da ascoltare nel corso del dibattimento. Tra i testi contestati dalla difesa di Oseghale ci sono tre agenti di polizia penitenziaria che avrebbero raccolto alcune dichiarazioni dell’imputato. (a.mat.)

