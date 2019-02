Più colpevole Bankitalia o Zonin, Consoli&C? Ecco a voi il Veneto più grottesco

Condividi

Cosa ha fatto di tanto male il Veneto per meritarsi una classe politica così? La relazione prodotta dalla commissione d’inchiesta regionale sulle malefatte nelle due ex banche popolari BpVi e Veneto Banca ha prodotto a sua volta un volar di stracci fra chi l’ha approvata (centrodestra e 5 Stelle, una maggioranza più che gialloverde, gialloverdissima) e chi no (centrosinistra) che ha letteralmente dell’incredibile.

In poche parole, si é assistito alla spaccatura fra chi addossa la maggiore responsabilità del crac alla culpa in vigilando di Banca d’Italia e Consob, e chi invece addita come primi colpevoli gli ex vertici dei due istituti falliti. Il più scatenato fra i primi é l’indipendentista Antonio Guadagnini (Siamo Veneto): «le principali responsabilità sono della Banca d’Italia, che avrebbe dovuto far emergere subito, già dal 2013, la crisi delle due banche venete e il sistema di triangolazioni interazionali di finanziamento in atto» (ci sarebbe da capire se la crisi non sia stata dovuta anche ai banchieri che le gestivano, o per Guadagnini erano, oltre che integerrimi, anche infallibili?). Fra i secondi, per non voler citare la querula Alessandra Moretti, prendiamo Stefano Fracasso (Pd): «non accetto che vengano sollevati dalle responsabilità coloro che avevano l’onere della gestione di quegli Istituti bancari, ovvero coloro che guidavano a 300 chilometri all’ora, quando il limite era di 130. Ha fallito il sistema veneto. Ci sono elementi evidenti di mala gestione che andavano fermati prima» (e chi doveva fermarli, se non le autorità di vigilanza?). In mezzo, ma pendenti verso i primi in quanto hanno votato a favore, i grillini, che tuttavia sembrano dare contemporaneamente ragione ai secondi. Come ad esempio Simone Scarabel: «la relazione è puntuale e riassume perfettamente il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione d’Inchiesta. Voteremo a favore, quindi, ma così non vogliamo certo scagionare i pirati della strada che hanno guidato a 300 all’ora. La mancata costituzione a parte civile della Regione è qualcosa di molto grave. La responsabilità è di coloro che hanno gestito le due banche» (ma quindi, chi ha ragione fra i due fronti, secondo il M5S veneto? Tutti e due?).

La risposta esatta, per dirla alla Mike, è proprio questa: hanno ragione entrambi. E sta qui la farsa: nel dividersi pure sull’indivisibile, sull’incontestabile, sull’ovvio (o che tale dovrebbe essere), disputandosi in maniera davvero grottesca la lacera bandiera di chi dovrebbe teoricamente difendere meglio gli interessi dei risparmiatori veneti. Nello scandalo finanziario, etico, sociale e politico di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca i colpevoli sono in tutti i passaggi della filiera decisionale e operativa, benché naturalmente secondo gradi, pesi e ruoli molto diversi. Lo scaricabarile é privo di senso logico, ancor prima che fattuale: se quelle due banche sono crollate fino a valere zero, non é concepibile che possano considerarsi completamente innocenti, mondi e immacolati né chi le ha gestite all’interno, ma nemmeno chi aveva il preciso obbligo e dovere di controllare chi le gestiva. E’ chiaro che dev’essere la magistratura a vagliare le posizioni personali di tizio caio e sempronio, ma sul piano del meccanismo di informazioni e sanzioni fra istituti e vigilanza, entrambi gli ingranaggi non hanno funzionato. Voglio dire, ma se perfino la procura (non veneta, piemontese) di Verbania considera processabili finanche i direttori e i funzionari, come può la Regione (Veneta, non Piemonte) chiudere gli occhi di fronte a errori e orrori veneti, molto veneti, pure troppo veneti, e spalancarli solo di fronte a quelli romani e milanesi?

Per rendersi conto dell’intreccio, diamo una rapida scorsa di promemoria alle tesi difensive dei principali protagonisti: l’ex presidente BpVi, Gianni Zonin, non nega che eventuali reati siano stati commessi, nega che sia stato lui a commetterli; Vincenzo Consoli, ex direttore generale e ad di Veneto Banca, contesta invece radicalmente il merito delle accuse, ma controaccusa apertamente Bankitalia di aver favorito la Popolare di Vicenza per la famosa fusione che non si fece mai; il capo del dipartimento vigilanza di Palazzo Koch, Carmelo Barbagallo, in quel mezzo flop che è stata l’ultima commissione parlamentare banche ha ammesso, bontà sua, che qualche peccato l’hanno fatto anche loro: «io non vorrei dare l’impressione che noi ci autoassolviamo, noi diamo i fatti e non i giudizi, ci saranno stati anche molti errori. I risparmiatori non hanno avuto le informazioni sufficienti» (2 novembre 2017). Nella relazione conclusiva della commissione Casini, molto pudicamente, è scritto che «nello scenario che ha caratterizzato l’ultimo decennio, l’esercizio dell’attività di vigilanza non si è dimostrato del tutto efficace (…) le attività di vigilanza sia sul sistema bancario (Bankitalia) che sui mercati finanziari (Consob) si siano rivelate non sufficientemente efficaci ai fini della tutela del risparmio (…) e che le modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati si siano dimostrate inadeguate».

Insomma: qui il più pulito c’ha almeno una rogna. E allora di che vanno cianciando i consiglieri regionali veneti? Perché accapigliarsi pure su questo? Semplice: perché in politica conta solo o quasi solo il momento, la “fase”, e in questa fase a Roma il governo sta attaccando compatto la Banca d’Italia (fra parentesi: non l’indipendenza, fra l’altro democraticamente discutibile, ma il suo operato, che é indifendibile), e dunque il Pd ha tutto l’interesse a intestarsi la funzione di avvocato difensore del governatore Visco & C, mentre il M5S e la Lega di andar giù duri contro. Solo che, a differenza del “partner contrattuale” leghista a Palazzo Chigi, i 5 Stelle non hanno un passato di coesistenza e acquiescenza con gli ex boss del potere bancario veneto, e perciò, in un’ottica veneta e non nazionale, hanno reso un cattivo servizio alla gente di qui, dando politicamente la stura a un atto che con sé porta gravi omissioni, come ben hanno sottolineato Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) e Patrizia Bartelle (Italia In Comune, ex M5S), e persino in parte sottolineato, leggasi sopra, da loro stessi: in primis, la mancata costituzione di parte civile della Regione al processo BpVi, una vergogna che per giunta ha anche del ridicolo; e in secundis, neanche un accenno agli amici degli amici di pura razza veneta che hanno beneficiato di finanziamenti senza garanzie o che sono riusciti a sbarazzarsi delle azioni giusto in tempo per non rimetterci, e anzi guadagnarci. Non é il massimo, caro Scarabel, denunciare quel che non va ma votare lo stesso a favore. Perché votando a favore, si fa un favore precisamente a coloro, ovvero Zaia e la maggioranza di centrodestra, contro cui lanciate strali puramente verbali. Ma verba volant, e acta manent.