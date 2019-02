Sanremo, esorcista contro Virginia Raffaele: «ha invocato Satana» [VIDEO]

Condividi

Il Festival di Sanremo non smette di far discutere. A quattro giorni dalla fine della kermesse canora, vinta da Mahmood tra varie polemiche, ora è Virginia Raffaele a finire nell’occhio del ciclone, per un suo sketch sul palco del teatro Ariston. L’artista comica ha intonato il classico della canzone italiana “Mamma” di Beniamino Gigli, imitando a un certo punto un grammofono rotto. A quel punto, la Raffaele avrebbe ripetuto più volte la parola “Satana“. Apriti cielo: la performance ha mandato su tutte le furie don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Giovanni XXIII e coordinatore del servizio nazionale Antisette. La Raffaele, tuona il don, «chiarisca quella che apparirebbe una gag spiritosa ma poi stonata perché sembra non tenere conto della sensibilità di tante persone che soffrono a causa della presenza del maligno. Pur non comprendendo quale fosse l’intento, il ridicolizzare o, ancor più grave, inneggiare il nome di Satana in prima serata su Rai1, penso sia stato uno scivolone sconcertante. Non si è tenuto conto della fede dei tanti cristiani che seguivano uno dei programmi più amati dagli italiani mancando così di rispetto specialmente alle tante persone che sono realmente oppresse dalle forze del male».

E non poteva mancare l’opinione in merito di Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: «Capisco e condivido le preoccupazioni espresse da don Aldo Buonaiuto. Non bisogna sottovalutare il problema delle sette sataniche, con tutti i problemi connessi. Ascoltiamo con attenzione gli esperti che ci aiutano a combattere il fenomeno». Sulla stessa linea il senatore della Lega Simone Pillon, fervente cattolico: «prendere in giro, ridicolizzare e invocare il maligno di fronte a un pubblico di milioni di italiani, compresi minori, è alquanto discutibile. L’attrice comica Virginia Raffaele è solitamente molto brava, ma in questo caso fatichiamo a comprendere le sue scelte: su certe cose, che purtroppo causano sofferenze a molte persone, c’è purtroppo ben poco da ridere». (r.a.)