Treviso, mozione anti-aborto e famiglie omosessuali

È destinata a far discutere la mozione promossa dal centrodestra a Treviso e che arriverà sui banchi della commissione Sociale giovedì prossimo. Il testo, presentato dal consigliere Vittorio Zanini (lista Zaia-Gentilin), impegna sindaco e giunta a sostenere la vita «dal concepimento alla morte naturale», impegnandosi «alla sensibilizzazione dei futuri genitori già dall’età scolare per prevenire le gravidanze indesiderate» e «sostenendo che è contrario alla natura umana e alla paternità responsabile sia la manipolazione genetica sia l’abominevole pratica dell’utero in affitto».

Ancora, come riporta Federico de Wolanski su La Tribuna di oggi, secondo la mozione il consiglio comunale dovrà condividere «che i figli hanno diritto a padre maschio e madre femmina» e respingere «ogni tentativo di superare la diversità del maschile e femminile», nella convinzione che «i diritti dei bambini vanno anteposti a pressioni esercitate da singoli adulti eterosessuali o omosessuali» che ritengono un figlio «non un dono di Dio ma un diritto». Tutto ciò per arrivare a sostenere la necessità di «organizzare un tavolo di lavoro anti-aborto anche con le associazioni pro-life».

(Ph. AM113 / Shutterstock)