Verona, permessi per curare il cane e “maggiordomo aziendale”

Condividi

Linkedin email

Otto ore di permesso all’anno per la cura del proprio animale domestico, un “maggiordomo aziendale” che, una volta al mese, si fa carico delle commissioni dei dipendenti e un punto di raccolta in azienda, aperto 24 ore su 24, per le consegne degli acquisti online. È quanto prevede il contratto integrativo per i 150 dipendenti della Ball Beverage Packaging di Nogara (Verona), approvato dopo 11 mesi di trattative.

«A fronte della richiesta di aumenti salariali – spiega il direttore delle risorse umane, Enrico Bassi – abbiamo raggiunto un accordo che si discosta dai modelli tradizionali e che ruota intorno ai cardini della formazione e del welfare». Il contratto prevede inoltre l’estensione a 7 giorni dei permessi per la nascita di un figlio e l’estensione dei permessi per gravi motivi familiari anche ai parenti di terzo grado e agli affini. (r.a.)

Fonte: Repubblica

(Ph. Shutterstock)