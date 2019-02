Autonomia, c’è l’intesa: «parte delle tasse in Veneto»

Condividi

Linkedin email

Il ministro leghista degli Affari regionali e delle autonomie Erika Stefani (in foto) ha annunciato di aver trovato un accordo con il ministero dell’Economia sull’autonomia del Veneto per quanto riguarda le tasse. «Sui testi delle intese per l’autonomia differenziata è stato raggiunto l’accordo sulla parte finanziaria – spiegano la Stefani e il vice ministro dell’Economia Massimo Garavaglia -. Si è dunque chiusa l’istruttoria con il Mef in modo positivo. L’accordo prevede l’approdo ai costi e fabbisogni standard partendo da una fase iniziale calcolata sul costo storico. La copertura sarà a saldo zero e le risorse sono garantite tramite la compartecipazione di imposte».

«Il regionalismo differenziato è un sistema innovativo di efficientamento. Vogliamo rassicurare tutti: – aggiungono la Stefani e Garavaglia – ogni preoccupazione sull’impianto generale dello Stato è del tutto infondata. Nessuna misura di solidarietà nazionale verrà meno e mai saranno sottratte risorse da un territorio in favore di un altro. Ricordiamo che l’efficientamento della spesa pubblica nelle singole regioni genera un beneficio a tutto l’imipanto statale. L‘attribuzione delle competenze è un avvicinamento dell’amministrazione pubblica ai cittadini affinché vedano e valutino direttamente il lavoro compiuto dagli amministratori. Siamo positivi. I testi ci sono e prendono atto del grande lavoro fino a qui fatto. Pensiamo che il regionalismo differenziato sia la chiave di volta per le regioni. È un’occasione da cogliere e non – conclude il ministro Stefani – un pericolo da scampare».

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)