Autonomia, De Magistris: «per averla dovrete passare sui nostri cadaveri»

Condividi

Linkedin email

Luigi De Magistris attacca l’autonomia usando toni molto forti: «voi a Napoli non passerete mai, dovrete passare sui nostri cadaveri e siccome voi siete morti, sui nostri cadaveri non ci passerete mai». Il sindaco di Napoli ha poi aggiunto: «noi non siamo contro il voto dei lombardi o dei veneti. Anche noi siamo per l’autonomia, però vogliamo paese unito e coeso che valorizzi autonomie e differenze. Senza il Mezzogiorno il Nord non va da nessuna parte, se noi dovessimo decidere di riprendere la sfida e di portarla alle estreme conseguenze, noi con l’autonomia totale saremmo molto più ricchi e più felici».

«Noi – ha dichiarato ancora De Magistris – restituiamo fino all’ultimo euro al governo centrale, che attraverso i fondi per la perequazione dovrebbe riequilibrare la distribuzione delle risorse e, invece, non lo fa. Da otto anni sono testimone di come un potere centralistico si abbatte sulla nostra città e sulle regioni del meridione. In otto anni hanno provato in tutti i modi a piegarci la schiena, a imporci la privatizzazione dei servizi o a liquidare il patrimonio pubblico. Invece, non abbiamo ridotto un servizio ai cittadini o licenziato un dipendente pubblico. L’autonomia ha un valore enorme, perché abbiamo capito benissimo che, se non valorizziamo la nostra autonomia, la nostra resistenza può essere fiaccata».

Poi, rivolgendosi a Salvini e Di Maio dice: «questo è un governo nero, che vuole portare l’Italia nel buio, oscurare la ragione. Salvini è il leader della Lega Nord per l’indipendenza della Padania e, anche se ha cambiato, nome rimane quello che indossava la maglietta la “Padania non è Italia”, che aspettava i tifosi del Napoli con il sacchetto della spazzatura in mano o gridava “Vesuvio pensaci tu”. Oggi fa finta di essere cambiato perché vuole fare il Partito della Nazione ma Salvini, che ancora deve restituire i 49 mln che la Lega si è fregati, sappia che noi non siamo in vendita. Alla Lega che vuole continuare a dividere il Paese, aumentare le discriminazioni e le diseguaglianze tra ricchi e poveri, rispondiamo che se davvero vuole l’autonomia, datela ai territori, alle città e ai sindaci, non ai potentati e alle lobby che condizionano i poteri delle regioni». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)